- Vi oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudet om vaksinering. Det er viktig for at effekten skal bli så god som mulig, sier sysselmannen Kjerstin Askholt.

Regjeringen besluttet forrige uke å framskynde vaksineringen av alle fastboende over 45 år på Svalbard. Årsaken er at et smitteutbrudd på Svalbard vil være krevende å håndtere.

Det er fremdeles ikke påvist covid-19-smitte på Svalbard, men flere har hatt status som nærkontakt.

