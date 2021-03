Politiet har fått et titalls anmeldelser mot Erna Solberg

innenriks

– Akkurat nå gjør etterforskningsledelsen opp status og fremdrift, så det er ikke mye ny informasjon. Vi kommer ut med oppdatert info etter lunsj, opplyser leder Øyvind Aas i driftsenhet Buskerud i politiet til NTB.

VG skriver at politiet har mottatt et titalls anmeldelser mot statsministeren i forbindelse med hennes 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien.

– Politiet har som kjent selv åpnet etterforskning av forholdet slik at disse anmeldelsene gjennomgås og blir deretter lagt vekk dersom de omfattes av samme forhold, opplyser seksjonsleder Per Morten Sending i Sørøst politidistrikt til avisen.

Forrige uke ble det kjent at Erna Solberg og familien brøt smittevernreglene på vinterferie på Geilo. Solberg har selv beklaget at over ti personer var samlet, både på en restaurant og i en leid leilighet.

(©NTB)