innenriks

Tiltakene gjelder for Sentrum, Øvrebyen og NTG videregående skoler fra mandag 22. mars fram til fredag 26. mars, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Kommunen innfører samtidig påbud om bruk av munnbind på all kollektivtransport, inkludert skoletransport, for alle over tolv år.

Munnbindpåbudet gjelder fra mandag 22. mars til og med 7. april.

(©NTB)