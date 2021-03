FHI-studie: Britisk virusvariant mer enn dobler risikoen for alvorlig sykdom

innenriks

– Personer smittet med den britiske varianten er assosiert med en 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til kanalen.

I starten av mars var mer enn 70 prosent av alle med korona i Norge smittet med den britiske varianten, ifølge Folkehelseinstituttet.

Økningen i antall innleggelser skjer nå i alle aldersgrupper, og studien viser at den britiske varianten også påfører dem under 40 år alvorlig sykdom.

– Risikoen er fortsatt lav i de yngre aldersgruppene, men den er noe økt i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover hvor vi har såpass store tall at vi kan feste lit til de tallene, sier Vold.

Hun mener det er alvorlig at den mer smittsomme varianten av viruset ser ut til å gi høyere risiko for sykehusinnleggelser, og er bekymret for smittespredningen av virusvarianten.

Funnene fra studien kan sette kraftige økningen i antall innleggelser i Norge i sammenheng med økt spredning av den britiske varianten.