Smitteveilederen for videregående skole kommer i neste uke

innenriks

Årsaken til forsinkelsen er at Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet ba om utsettelse for å få tid til en kort høringsrundene med partene som har gitt innspill til veilederne, skriver Kunnskapsdepartementet.

Målet med denne smittevernveilederen er å få ned smitten blant de eldste skoleelevene.

– I dag er det en felles veileder for ungdomsskolen og videregående. Selv om de har en del til felles, har vi fått tilbakemeldinger om at videregående har en del problemstillinger som det ikke tas høyde for i dagens veileder, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB.

