Jensen: – Vi bør gå bort fra frontfagsmodellen i år

– Utfordringen min går til partene i lønnsoppgjøret, og det vil nok oppleves litt som å banne i kirken. Dette året bør vi gå bort fra frontfagsmodellen for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere, sa Jensen i sin siste ledertale til Frps landsstyremøte.

– De har stått helt i front gjennom hele denne pandemien, vært utsatt og jobbet overtid, men bidratt til at de mest sårbare og barn og unge kan fortsette mest mulig som vanlig. Det er kanskje disse vi kan kalle for årets frontfagsarbeidere.

