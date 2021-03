FHI: Lavere R-tall i Oslo gir håp om at tiltakene begynner å virke

innenriks

I forrige ukes rapport var R-tallet, altså reproduksjonstallet som viser hvor mange personer én smittet person smitter videre, 1,5 siden 5. februar.

Ukesrapporten for denne uken viste imidlertid at tallet er nedjustert til 1,3 siden 22. februar.

– Det er for tidlig å konkludere, men vi håper dette er en indikasjon på at tiltakene begynner å virke. Vi må følge situasjonen nøye framover. Generelt sier vi at tiltakene bør ha vært på plass i cirka to uker før vi kan si om de har tilstrekkelig effekt, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagbladet.

Selve smittetallene per døgn har imidlertid vært særdeles høye i hovedstaden de siste dagene. Lørdag ble det registrert 397 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, 89 flere enn samme dag for én uke siden.

– Vi følger utviklingen løpende, også i dialog med nasjonale helsemyndigheter. Slik situasjonen er nå, ser vi ikke for oss lettelser i tiltakene i nær framtid, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

(©NTB)