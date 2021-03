Drøyt fire av ti har fått svekket tillit til Erna Solberg

innenriks

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for VG.

Samtidig oppgir 53 prosent at hendelsen ikke har betydning for deres tillit.

Undersøkelsen omfatter er landsrepresentativt utvalg på 731 personer.

60-årsfeiringen til statsminister Erna Solberg (H) på Geilo i vinterferien er under etterforskning. Politiet jobber med å finne ut om det har skjedd brudd på koronaforskriftene.

Saken, som først ble omtalt av NRK, handler om at 14 personer i Solberg-familien møttes på lørdagskvelden i en leid leilighet for å spise sushi, og at de var 13 stykker ute på restaurant på fredagskvelden, vel å merke uten at statsministeren var med.

(©NTB)