989 nye koronasmittede siste døgn

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 85.542 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallet er det fjerde høyeste på ett døgn så langt under pandemien. Toppen ble nådd natt til onsdag, da 1.156 positive prøver ble registrert det foregående døgnet.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.596 nye smittetilfeller i Norge. 4.311.992 koronatester er til nå utført i landet.

Tiltak for Grenland

Fra midnatt natt til lørdag innførte myndighetene regionale tiltak for Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Kommunene får tiltaksnivå A. Dette er det strengeste nivået, som allerede er innført en rekke andre steder.

Innføringen skjer fordi smitten i Grenland øker raskt og situasjonen er utfordrende.

– Den engelske virusvarianten dominerer i Grenland-området, og økningen i smitte er størst i de yngre aldersgruppene. Sykehusene i området er allerede belastet og denne belastningen vil trolig øke. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten. Det gjør vi fra midnatt, sa helseminister Bent Høie (H).

En kvart million fullvaksinert

497.011 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 261.503 personer har fått andre dose.

235 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det var ti flere enn dagen før. Til sammen er 648 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

