Terrorsiktet varetektsfengslet i ytterligere to uker

Det fremgår også av tingrettens kjennelse at saken skal gå over ni dager, melder NRK.

Det er allerede kjent at politiet mener at mistanken mot 16-åringen er styrket etter funn på mobiltelefonen hans. Kommunikasjon på appen Telegram viser blant annet en bruksanvisning for å lage bombe med enkle midler, ifølge Nettavisen.

Siktede har hele tiden nektet straffskyld.

16-åringen ble arrestert av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i februar. Siden den gang er det gjort en rekke beslag.

– Det har ikke under etterforskningen fremkommet opplysninger som svekker mistanken, snarere tvert imot, heter det blant annet i kjennelsen fra Oslo tingrett.

