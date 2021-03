1.034 nye koronasmittede siste døgn – 162 flere enn for en uke siden

innenriks

Ved midnatt natt til fredag er det registrert 84.553 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er tredje gang på like mange dager tallet på nye smittede ligger over 1.000, noe som ikke har skjedde tidligere under pandemien. Ved midnatt natt til onsdag og torsdag var tallene henholdsvis 1.156 og 1.064.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.512 nye smittetilfeller i Norge. 4.279.786 koronatester er til nå utført i landet.

475.794 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 259.996 personer har fått andre dose.

225 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var én færre enn dagen før. Til sammen er 648 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

