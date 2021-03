Virke advarer Erna: Kan bli vanskelig å betale ut lønn uten raske grep

innenriks

Ifølge Virke sier 31 prosent av virksomhetene i de nedstengte kommunene at det er stor fare for at de ikke kan møte sine forpliktelser, som lønn, de neste månedene. 19 prosent sier det er reell risiko for konkurs.

Når bedrifter stenger ned, har arbeidsgiveren plikt til å betale lønn de ti første dagene av permitteringstiden. Denne tiden må kuttes til to, ber Virke om i et brev til statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Til sammen har nedstengte bedrifter i Viken, Oslo, Bodø, Brønnøy, Færder, Tønsberg og Holmestrand 2,1 milliarder kroner i utgifter uten inntekt i en tidagersperiode.

(©NTB)