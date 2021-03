TV 2: Enda en innlagt på OUS etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen

innenriks

NTB har vært i kontakt med både OUS og Legemiddelverket for å få dette bekreftet, men begge henviser til kveldens varslede pressekonferanse klokken 18.30.

Pasienten skal være innlagt med blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater – altså det samme sykdomsbildet som hos de tre allerede omtalte tilfellene.

Alle har fått AstraZeneca-vaksinen, men en sammenheng er ennå ikke påvist. Torsdag kunngjorde imidlertid eksperter ved Rikshospitalet at de mener at det er en sammenheng her. EMA ga torsdag ettermiddag grønt lys til bruk av vaksinen.