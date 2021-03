Frp krever hastebehandling av kriseforslag

innenriks

Forslaget blir fremmet i Stortinget mandag, opplyser Frps sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg. Han vil da be Stortinget om at forslaget hastebehandles.

Frps krav er et kutt i antall dager der bedriftene må betale lønn for permitterte. Den såkalte arbeidsgiverperioden er i dag satt til ti dager.

— Nå må de øvrige partiene åpne øynene og se hva dette gjør med norsk næringsliv. Bedriftene har nå holdt på i et års tid med nedstengninger og åpninger. Og vår jobb som politikere er å skape så mye forutsigbarhet som vi kan i en uforutsigbar tid, sier Wiborg til NTB.

Nye nedstenginger

Frp har foreslått det samme flere ganger tidligere, forrige gang så sent som i februar. Da ble forslaget nedstemt.

Men akutte nedstengninger i flere deler av landet gjør nå at Frp tar opp forslaget på nytt.

– Både NHO og Virke har vært krystallklare på at dette må på plass, sier Wiborg.

Han mener det er fullstendig urimelig at bedriftene skal måtte betale lønn i ti dager når det er staten som tvinger dem til å stenge ned og permittere ansatte.

– Nå gir vi jo reelt sett næringsforbud. Vi tvinger bedrifter til å stenge ned. Og da samtidig å kreve at de samme bedriftene må betale lønnskostnader i ti dager, når de ikke har lov til å ha åpent, det syns jeg er ganske spesielt, sier han.

Krever svar

Fremskrittspartiet ber samtidig finansminister Jan Tore Sanner (H) svare på hvilke økonomiske tiltak regjeringen planlegger for å kompensere bedrifter som er blitt tvunget til å lukke dørene.

– Det har den siste tida vært kraftige smittevernstiltak i kommunene i Viken, Haugalandet og i Nord-Norge. Alvorlighetsgraden med oppblomstring av nye muterte virus og behovet for å stenge ned raskt er for de fleste forståelig. Likevel har svært mange bedrifter og enkeltpersoner opplevd at nedstengning og smitteverntiltak ikke følges opp med raske økonomiske tiltak, sier Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

Han trekker fram at Stortinget allerede har vedtatt en kommunal hjelpeordning på 750 millioner kroner.

– Fremskrittspartiet har gjentatte ganger påpekt behovet for raskere tiltak når regjeringen vedtar å stenge ned i kommuner eller regioner, og den kommunale beredskapsordningen burde i hvert fall bli benyttet umiddelbart som et første tiltak.

Brev til statsministeren

Også Virke slår alarm. I et brev til statsminister Erna Solberg (H) ber hovedorganisasjonen regjeringen om å vurdere en refusjonsordning for bedrifter som brått har måttet stenge ned.

«De gjeldende regler for permittering og kompensasjon er ikke dimensjonert for så raske og inngripende endringer i virksomhetenes drift», advarer Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i brevet.

Hans krav er at arbeidsgiverperioden må kuttes fra ti til to dager, slik det var under nedstengingen i fjor vår. Hvis ikke det skjer, ber Virke om et ordning der kostnadene refunderes i etterkant i stedet.

