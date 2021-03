Guldvog håper på bedring i neste uke

innenriks

– Vi ser for oss en fortsatt vekst i innleggelser de neste to ukene. Vi håper imidlertid på en avflating i løpet av en uke, og at vi får en topp om et par ukers tid, før tallene går nedover igjen, sier Guldvog til NTB etter regjeringens pressekonferanse onsdag.

I løpet av den perioden vil sykehusene gå over til høyere trinn i sin beredskapsmodell.

Han presiserer at helsemyndighetene ikke er sikre på hvordan tiltakene vil fungere. Dersom ikke storstilt stenging av skoler i Oslo og deler av Viken, samt stenging av butikker og utesteder i begge fylkene fungerer, er et av de neste stegene innføring av tometersregel i større grad.

– Vi gir allerede det rådet der vi kan, og vi kan gjennomføre det mer gjennomgripende for å få ned smitten, sier Guldvog.

