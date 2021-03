FHI-topp: Har ikke noe estimat på når man kan begynne å reise igjen

innenriks

I et intervju med VG 2. mars sa FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm at han antok at man kan begynne å gi lettelser i koronatiltakene når alle over 45 år ifølge planen skulle ha fått sitt første stikk, altså i løpet av mai måned.

– Etter hvert vil man åpne grensene og få normal turisttrafikk. Og alt som har med sosiale møter å gjøre. Det kan skje i slutten av mai, uten at jeg kan være helt sikker på det, sa Bukholm.

I FHIs siste vaksineringsscenario fra 12. mars er det nøkterne anslaget at alle over 45 år skal ha fått tilbud om første dose i begynnelsen av juni. De siste par ukene har smitten dessuten økt kraftig flere steder i landet.

Nå sier Bukholm til ABC Nyheter at Folkehelseinstituttet ikke har noe estimat på når man kan begynne å reise igjen, og at det blant annet avhenger av smittesituasjonen og status for vaksinasjon i Norge og der man planlegger å reise.

– Det var overhodet ikke intensjonen i det aktuelle intervjuet å skape forhåpninger om at man kan reise i slutten av mai, sier Bukholm om VG-intervjuet.

FHI-toppen understreker at budskapet hans var at det er først når alle over 45 år er vaksinert, at det vil være aktuelt å gjøre vesentlige endringer i tiltak.

– Det er først på det tidspunktet at man vil vurdere hva slags reiseaktivitet man bør kunne tillate, sier Bukholm.

