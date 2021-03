Regjeringen innfører strenge regionale tiltak på Haugalandet

innenriks

– Det er stigende smitte med den engelske virusvarianten i flere av kommunene i Haugesunds-området, og de melder om at situasjonen er utfordrende og uoversiktlig. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Tiltakene gjelder for kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, samt Sveio i Vestland fylke.

Hjemmekontor og stengte serveringssteder

De sju kommunene får tiltak fra tiltaksnivå A, definert som et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

Dessuten må blant annet treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer og kinoer holde stengt, mens serveringssteder kun kan tilby takeaway.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys med unntak av begravelser og bisettelser. Det er ikke tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og unge.

Det gjøres unntak for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper under ti personer, der alle er fra samme kommune. Unntaket er nytt på tiltaksnivå A.

– Tilsvarer over 300 i Oslo

Kommunene ba tidligere tirsdag regjeringen om å innføre tiltaksnivå A.

Haugesund har registrert 27 nye koronasmittede det siste døgnet, noe som er smitterekord i kommunen. Snittet de siste dagene har ligget på rundt 18 tilfeller.

– Det tilsvarer over 300 i Oslo, så nå er vi plutselig på Oslo-nivå, eller som de var for en uke siden. Det er bakgrunnen for at vi nå ser at vi må ta enda et sterkt grep og heller vurdere i neste uke om det går an å lette noe, sa ordfører Arne-Christian Mohn på en pressekonferanse.