Oslos helsebyråd mener regjeringen er for optimistiske om gjenåpning

– Hvis alt går som det skal – og det har det jo i alle fall ikke gjort til nå – så antar man at den voksne befolkningen er ferdigvaksinert til sommeren, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Jeg er redd for at det er litt optimistisk, særlig i lys av det som har skjedd med AstraZeneca-vaksinen den siste tiden, sier Steen, og sikter til vaksinen som nå er satt på vent på grunn av usikkerhet knyttet til alvorlige bivirkninger.

Helsebyråden understreker imidlertid at det er lett å være etterpåklok.

– Men vi husker jo Bent Høies analogi om at nå er vi på fjellets topp, nå skal vi gå ned på den andre siden, og at det er tøft å gå ned. Det var i april i fjor. Det var jo i og for seg da man startet med denne typen bilder, sier Steen.

Han understreker den hårfine balansen mellom det å gi folk håp, men samtidig å være realistisk.

– Hvordan synes du regjeringen håndterer den balansen, da?



– Jeg tenker jo at en del av disse uttalelsene viser seg i ettertid å ha vært litt uheldige, sier Steen.

– Stadig litt lenger unna

Steen peker også på at vaksinekabalens fremdrift også avhenger av leveransene av Johnson & Johnson-vaksinen, som nylig ble godkjent for bruk i Norge.

Vaksineprodusenten har selv uttalt at leveransene vil starte i andre halvdel av april. Avtalen forplikter dem til å levere nær én million doser innen utgangen av andre kvartal, altså innen 30. juni.

– Dersom den kommer i slutten av andre kvartal, så tror jeg det er optimistisk å se den voksne befolkningen vaksinert før sommeren, sier Robert Steen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det er hyggelig å kunne si noe positivt til folk og at behovet for denne typen beskjeder er stort. Han håper at regjeringen har rett i sine optimistiske anslag.

– Vi trenger alle positive nyheter, men akkurat nå så virker det å være litt avstand mellom det vi ønsker og det som er virkelighet, sier han.

– Ser du optimistisk på tiden fremover?

– Jeg er nøktern og realistisk på at dette kommer til å ta tid. Jeg har hele tiden snakket om en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Og nå ligger det stadig litt lenger unna, sier Johansen.

Peker på håp og motivasjon

Helseminister Bent Høie (H) forteller at balansegangen mellom å være optimistisk og realistisk er krevende.

– Derfor er det enklest å bare si det som det er, og det er det vi prøver å gjøre hele veien, sier han til NTB.

– Vi har jo aldri sagt noe annet enn at det kan skje utfordringer også, men jeg tror jo også at det er riktig å fortelle folk om det positive som kan skje fremover, så folk ikke fullstendig mister håp og motivasjon, sier han.

Etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos folk som har fått AstraZeneca-vaksinen, har man sluttet å vaksinere med denne inntil videre. Det er ikke imidlertid ikke påvist noen sammenheng, men Høie sier at denne pausen uansett forsinker vaksinefremdriften noe per nå.

– Men de dosene er jo kommet til landet, så med én gang vi eventuelt tar vaksinen i bruk igjen, vil det jo ta veldig kort tid til de er satt. Så det har ikke veldig stor innvirkning, sier han.

– Denne situasjonen viser jo også at det var riktig av oss å satse på veldig mange ulike vaksiner, slik at vi nå bruker flere typer vaksiner i Norge. Dermed blir vi mindre sårbare for denne typen endringer, sier Høie.

