Frykter bunadskrise etter nedstenging: Krever krisepakker umiddelbart

innenriks

I Husfliden er det for tiden høysesong for levering av bunader. Nå jobbes det på spreng for å unngå bunadskrise.

Det er utfordrende, ettersom bunadene skreddersys og må prøves med nærkontakt med syersken.

– Vi har vært veldig tydelige på at de permitteringsreglene vi hadde i fjor vår, de må tilbake. Når vi får beskjed på kvelden om å stenge ned dagen etter, da løper de store kostnadene, sier administrerende direktør Per Willy Næsseth i Norsk flid Husfliden til NTB.

– Nå har vi hatt et krisemøte med flere av butikkene som måtte stenge. Vi forsøker å være så kreative vi kan med levering på døra og hjemkjøring til folk og avtaler med kundene. Vi jobber som besatt med et stort digitalt varehandelsprosjekt, sier Næsseth.

Han frykter at butikker vil gå under som følge av den nye nedstengingen.

– Det er selvfølgelig det vi frykter, overlevelse av butikk og det å sikre arbeidsplasser er det alt dreier seg om nå, sier Næsseth.

– Burde vært på plass

NTB har snakket med de administrerende direktørene i Husfliden, Kremmerhuset og elektronikkjeden Elon. Alle tre etterspør tiltak fra regjeringen, som at tiden arbeidsgiver betaler lønn under permitteringer, kuttes til to dager.

De mener dette skulle ha vært på plass allerede før Viken ble stengt ned på få timers varsel mandag kveld.

– Jeg synes det, så har jeg forståelse for at man må handle raskt. Håpet vårt er at det kommer noe som har tilbakevirkende kraft. Da aksepterer vi det jo, men hvis ikke, får en del av butikkene våre store problemer, sier administrerende direktør Asle Bjerkebakke i Elon til NTB.

Virke anslår overfor NTB at opp mot 40.000 ansatte i deres bedrifter vil bli rammet, mens NHO opplyser at deres bedrifter har 250.000 ansatte i de aktuelle områdene, og at mange av disse vil bli permittert.

Elon permitterer rundt 40 personer i Viken i forbindelse med den nye nedstengingen. I Husfliden er det ikke klart hvor mange som blir permittert ennå, men også her varsles det permitteringer.

Direktørene ber regjeringen kutte tiden arbeidsgiver må dekke lønn til permitterte fra ti til to dager. Samtidig peker Bjerkebakke i Elon på at det blir umulig å overholde varslingsplikten overfor ansatte når det stenges ned på få timers varsel.

Tolv dager med lønn uten inntekt

– Vi har plikt til å varsle to dager før vi permitterer, men det blir umulig nå. Så det blir ti pluss to dager hvor arbeidsgiver må dekke lønn, i realiteten tolv dager, sier Bjerkebakke.

For butikker som stadig må stenge og åpne, blir det til sammen mange dager man må betale full lønn, til tross for at inntektene er svært reduserte.

Flere driver med utkjøring og klikk og hent, men det utgjør bare en brøkdel av de forventede inntektene.

– Vi har prøvd litt med at folk kan ringe inn og bestille, men det blir nesten ubetydelig, sier Bjerkebakke.

– Det vil ikke kunne erstatte omsetningen vår, men dekke noe av tapet, sier Næsseth i Husfliden om hjemkjøring.

Vil ha bedre kår for de ansatte

I Kremmerhuset er rundt 100 personer permittert nå i forbindelse med den nye nedstengingen. Kremmerhuset opplyser at klikk og hent og nettbutikken utgjør rundt 30 prosent av omsetningen til en butikk.

– Vi skulle ønske at det var bedre permitteringsordninger både for bedrifter og ansatte, iallfall når det er så uforutsigbart som det er nå. Det er tøft for folk å gå ned på et lavere lønnsnivå, så når det blir så uforutsigbart som nå, burde man ha sett på å kompensere mer, sier administrerende direktør Vebjørn Torsetnes i Kremmerhuset til NTB.

Han mener også at krisepakkene burde ha vært på plass før man stengte ned.

– Jeg synes kanskje at nå som vi har hatt denne pandemien i ett år, at man burde ha hatt mer krisepakker og løsninger på plass. Jeg skjønner at det er utfordrende, men det virker litt for ad hoc, sier han.

Han understreker at Kremmerhuset hadde et godt 2020 og dermed står rustet til å klare nedstengingen i Viken fram til 11. april.

(©NTB)