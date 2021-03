NHO krever at regjeringen tar fram permitteringstiltak fra i fjor vår

innenriks

Rent konkret er det ett tiltak fra verktøykassa NHO mener fungerte godt i fjor, og at det vil gjøre det nå også når alle kjøpesentre og andre bedrifter i Viken stenges: Antallet dager arbeidsgiver må betale lønn til permitterte, må reduseres.

– Vi mener at den situasjonen vi står i nå, illustrerer hvorfor en redusert arbeidsgiverperiode bør tas fram som virkemiddel med en gang slik som man gjorde i fjor vår, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NTB.

Kaltenborn og arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO sentralt ber om at perioden kuttes til to dager så raskt som mulig.

– Dette kommer brått på bedriftene. Det er også en svært tøff beskjed for mange i regionen nå inn mot påske, en periode som skulle gi et etterlengtet løft for mange, særlig innen reiseliv og handel, sier Melsom til NTB.

Stengt på kort varsel

Kaltenborn viser til at NHOs medlemmer har uttalt at det er vanskelig å ta permitterte tilbake i jobb, fordi man er usikker på hvor kort tid det vil ta før de må permitteres igjen. Hver gang en arbeidstaker permitteres, må bedriften betale lønna i ti dager.

Viken ble stengt ned på kort varsel mandag kveld, tre timer før tiltakene trådte i kraft.

– Vi kan forstå nødvendigheten av virkemidler med kort frist, men da må man ikke la arbeidsgiver ta en uforholdsmessig stor kostnad, sier Kaltenborn.

Pingpong-konjunktur

Hun omtaler situasjonen den delen av næringslivet som nå blir nedstengt er i som en pingpong-konjunktur, der man stadig må kaste seg rundt.

– Nå treffer det hardere enn vi har sett noensinne, og det er klart at for dem som må permittere nå igjen, så er det virkemiddelet med at du må betale ti dagers lønn, en regel som er laget for normale tider. Nå står vi i ekstraordinære tider, da kan vi ikke ha ordinære tiltak, sier Kaltenborn.

Hun sier at regjeringen er godt kjent med at NHO mener perioden en arbeidsgiver betaler de permitterte, må kuttes ned.

