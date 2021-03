Tre personer til akuttmottaket etter slåsskamp i Larvik

innenriks

En fjerde person er sendt til legevakten, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Slåsskampen fant sted ved kjøpesenteret Nordbyen i 17-tiden, opplyser politiet.

– Det skal ha oppstått diskusjon som utartet etter et trafikkuhell ved handlesenteret. Det var to biler som hadde vært borti hverandre, og det var både kvinner og menn involvert, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det skal ikke ha blitt benyttet våpen under konfrontasjonen, men ambulansepersonell som kom til stedet, vurderte det til at tre av involverte måtte til sykehuset i Tønsberg for behandling. Den fjerde, en kvinne, ble kjørt til legevakten i Larvik.

– Vi avventer nå den medisinske behandlingen av de skadde før vi kan avhøre dem, sier Steinstø.

Politi på stedet jobbet søndag kveld med å avhøre vitner som så opptrinnet.

(©NTB)