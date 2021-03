Skjetten skole stenges – alle elever og lærere testes

innenriks

Det er 600 elever og omtrent 90 lærere ved skolen. Nå skal alle testes, skriver Romerikes Blad søndag ettermiddag. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som er nå er smittet ved skolen.

– Det er smitte på såpass mange av trinnene og såpass mange klasser på Skjetten skole at man nå ser det nødvendig å stenge skolen og teste alle for å få kontroll på situasjonen. Det er usikkerhet rundt hvor mange som faktisk er smittet, sier ordfører Jørgen Vik til avisen.

Flere andre skoler i distriktet innfører også rødt nivå fra mandag. Det gjelder blant annet i Nannestad der skoler og barnehager settes i rødt nivå for smittevern etter at antallet smittede de siste 14 dagene gikk opp til 407 per 100.000 innbyggere.

– Dette er dramatisk høyt, og det viser at vi åpenbart ikke har kontroll. Vi ser også at smitten ikke lengre er kun intern i familien og at smittetempoet er svært høyt, sier ordfører Hans Thue i Nannestad kommune til avisen.

Lørdag ble det registrert 119 nye smittetilfeller på Romerike siden forrige gang Romerikes Blad hadde en gjennomgang over smittetallene. Totalt har 8.000 romerikinger testet positivt på covid-19 siden utbruddet startet i fjor.

