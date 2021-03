Fem unge menn i retten etter grov vold på Torshov

innenriks

Tre av de fem er tiltalt for drapsforsøk, mens de to siste er tiltalt for kroppsskade og grov kroppsskade.

To unge menn ble livstruende skadd i to voldsepisoder i to ulike gater på Torshov natt til 20. mars i fjor. De to voldsepisodene skjedde i Edvard Griegs alle og i Sigurd Lies gate få minutter etter midnatt.

Det ble brukt både kniv og machete, og en gutt i tenårene og en mann i starten av 20-årene ble begge påført flere knivstikk. Politiet opplyste i fjor til NTB at de så volden i sammenheng med en pågående konflikt mellom unge i Oslo.

Fire av de tiltalte mennene erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvarerne deres til Sagene Avis. Den femte advokaten har ikke svart på henvendelsen fra avisen.

For to av de tiltalte kommer straffeloven paragraf 79 til anvendelse, som gir retten anledning til forhøye den samlede straffen med opptil seks år.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 8. juni. Retten har satt av ni dager til saken.

