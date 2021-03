Bærum kommune vurderer nye innstramminger

innenriks

– Tiden er ikke inne for å slippe opp. Jeg tror dessverre vi må vurdere å stramme inn, sier Bærums kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen til Budstikka.

Det siste døgnet er det registrert 22 nye smittetilfeller i Bærum, elleve færre enn dagen før.

– I snitt ligger vi på drøyt 20 nye tilfeller per dag i Bærum. Det er dessuten en økning i sykehusinnleggelser. Det er et uttrykk for at det er mye smitte der ute, sier Nilsen.

Søndag var 16 personer innlagt med koronasmitte på Bærum sykehus.

Nilsen tok søndag kveld kontakt med kommunens kriseledelse for å foreslå et snarlig møte for å vurdere situasjonen. Blant tiltakene som vurderes, er å innskrenke muligheten for fritidsaktiviteter for barn og unge, i tillegg til at skolene allerede er satt på rødt tiltaksnivå.

– Mindre sosial kontakt i én eller to uker, altså fram til påske i første omgang, er det som trengs nå, mener Nilsen.

Selv om han ikke liker tiltak som er direkte rettet mot barn og ungdom, oppfordrer han sterkt barn og unge i kommunen til å kutte ut alle unødvendige sosiale kontakter og redusere den sosiale mobiliteten.

Totalt har 2.425 personer fått påvist covid-19 i Bærum kommune under pandemien.

