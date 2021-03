854 nye koronasmittede siste døgn

innenriks

Den siste uken er det registrert til sammen 5.254 nye smittetilfeller i Norge.

Ved midnatt natt til søndag er det i alt registrert 79.800 koronasmittede personer her i landet. Det betyr at 6,5 prosent av alle koronasmittede i Norge siden pandemien startet i fjor er registrert smittet i løpet av den siste uken.

I alt er nå 4,1 millioner koronatester utført her i landet.

177 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var 18 flere enn dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Nesten to av tre, 63,9 prosent av alle døde, er over 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

