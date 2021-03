Tre helsearbeidere innlagt med blodpropp

innenriks

Aftenposten meldte lørdag at to helsearbeidere var innlagt, mens OUS opplyser til VG at ytterligere én helsearbeider er innlagt på sykehus med blodpropp.

Ifølge Aftenposten er de to helsearbeiderne relativt unge, begge skal nylig ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

Det granskes nå om tilfellene av blodpropp kan knyttes til vaksinasjon, skriver avisen.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket lørdag klokken 16 holde en pressekonferanse om status for mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen.