Nordmenn har fallende tillit til myndighetene

innenriks

I mars sier to av tre nordmenn, 65 prosent, at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 19 prosent har ikke tillit, mens resten svarer verken eller.

Tilliten ligger 9 prosentpoeng under mars i fjor, samt er nå på det laveste nivået under pandemien sammen med juni, melder Norsk Koronamonitor fra Opinion.

67 prosent sier at de har tillit til informasjon som gis av helsemyndighetene. Kun seks av ti (59 prosent) sier at de har tillit til at helsemyndighetene har satt i verk de nødvendige smitteverntiltakene for å begrense smitten. 22 prosent har ikke tillit.

Seniorrådgiver i Opinion, Nora Clausen, sier at tilliten i befolkningen til at nødvendige tiltak er satt i verk for å begrense smitte, i flere uker på rad har hatt fallende trend.

Opinion har spurt over 98.000 nordmenn i undersøkelsen. Målingene er gjort kontinuerlig under pandemien.

(©NTB)