Ikke flere kutt i AstraZenecas leveranser til Norge

innenriks

AstraZeneca kutter ytterligere i de lovede leveransene av koronavaksine til Sverige i første halvår. Opprinnelig skulle det svensk-britiske selskapet ha levert 5,4 millioner doser til Sverige det første halvåret, men dette ble torsdag halvert til 2,7 millioner.

Fredag ble det imidlertid meldt om at leveransen kuttes med ytterligere 1 million doser, melder Sveriges Radio som viser til den svenske Folkhälsomyndigheten.

Også overfor Norge varslet AstraZeneca torsdag kutt med nesten 1 million doser, fra men seksjonsleder for vaksineforsyning Knut Jønsrud i Folkehelseinstituttet, opplyser til NTB fredag kveld at det ikke er varslet ytterligere reduksjoner. Det innebærer at AstraZeneca fortsatt skal levere 670.000 vaksinedoser til Norge i andre kvartal.

Jønsrud sier at FHI fredag var i kontakt med AstraZeneca for å forvisse seg om at de avtalte leveransene står ved lag etter nyheten om at Sverige fikk oppleve ytterligere kutt.

