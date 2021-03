Høie: Håper fortsatt å tilby vaksine til alle voksne i løpet av sommeren

innenriks

Den siste uken har det kommet to gode og to dårlige nyheter. Vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen er satt på pause mens meldinger om mulige alvorlige bivirkninger undersøkes. I tillegg får Norge færre vaksiner fra AstraZeneca enn forventet.

Samtidig er Johnson & Johnson-vaksinen godkjent for bruk, og det er ventet at Norge vil få 900.000 doser av denne i løpet av andre kvartal. Den andre gode nyheten den siste uken er at Norge får 40.000 ekstra doser fra Pfizer i mars.

Folkehelseinstituttet vurderer nå hva alt dette vil ha å si for framdriften i vaksineringen.

– Hvis pausen i vaksineringen med AstraZeneca ikke blir langvarig, og vi får vaksineleveranser som planlagt, kan vi forhåpentligvis fortsatt nå målet om å tilby hele den voksne befolkningen vaksine i løpet av sommeren, men det er for tidlig å si dette helt sikkert ennå, sa Høie på fredagens pressekonferanse.

