FHI senker tempoet i nytt vaksinescenario

Tidspunktet for at alle mellom 75–84 år har fått første dose, flyttes to uker fram til månedsskiftet mars-april, mens 65-75-åringer og de over 18 med høy risiko må vente en drøy måned lenger før alle har fått første dose.

Det viser det siste nøkterne vaksineringsscenarioet fra FHI.

For helsepersonell flyttes tidspunktet for at alle skal ha fått første dose fra slutten av april til begynnelsen av juni.

Den to uker lange pausen for AstraZeneca-vaksinen skal ha hatt lite å si for framdriften. Grunnen er at det i utgangspunktet var få doser å fordele av denne vaksinen, ifølge FHI.

