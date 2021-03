Brasiliansk mutasjon oppdaget for første gang i Norge

innenriks

– Meg bekjent er dette det første tilfellet i Norge, men jeg kjenner ikke detaljer om dette. Det er virkningen av vaksiner som bekymrer oss mest når det gjelder slike mutasjoner. Effekten kan være redusert ved denne virustypen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Den brasilianske mutasjonen er oppdaget i en virusprøve som er analysert på laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus.

Ikke i Bergen

NTB får opplyst at virusprøven ikke stammer fra Bergen, men fra en av de andre kommunene som sender analyser til Haukeland. Laboratoriet analyserer prøver fra 18 kommuner i Helse Bergens foretaksområde, samt Helse Fonna og Helse Førde.

Helse Bergen opplyser at det for første gang er oppdaget et tilfelle av det brasilianske muterte viruset. FHI bekrefter også i sin siste ukesrapport at mutasjonen ikke er sett i Norge før.

Mutanten ble først oppdaget nord i Brasil. Den er tilsynelatende mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksinene.

Det er foreløpig ikke kjent om det er villsmitte, eller om vedkommende er i innreisekarantene eller lignende.

Vet lite

Avdelingsleder Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus sier til NRK at man vet relativt lite om den brasilianske varianten.

– Den brasilianske varianten regnes ikke for å være mer sykeliggjørende, sier Ulvestad.

Tidligere er den brasilianske virusvarianten blant annet oppdaget i Danmark og Storbritannia.

