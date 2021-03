Aasrud blir ny leder av Aps valgkomité

innenriks

Opprinnelig var LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som døde brått tirsdag, oppnevnt som leder av valgkomiteen på Aps neste landsmøte 15.–17. april.

Nå går Peggy Hessen Følsvik, som er konstituert LO-leder, inn i komiteen.

– Jeg er glad for at Peggy Hessen Følsvik går inn i vår valgkomité. Det er et viktig uttrykk for de båndene som er mellom Ap og LO, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Et av de mest synlige utslagene av det tette, fagligpolitiske samarbeidet mellom Ap og LO, er at LO-lederen ofte leder partiets viktige valgkomité. I valget av Aasrud har partiledelsen funnet en erfaren politiker som ikke er en del av LOs fremtidige kabal, skriver Aftenposten.

(©NTB)