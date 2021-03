– Norge kan ikke åpnes før 45-åringene er vaksinert

innenriks

Norge kan åpne opp når sykehusene ikke lenger risikerer overbelastning. Det sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi tror ikke at vi er der før vi har vaksinert ned til 45 år. Foreløpige estimater viser at da har vi vaksinert en så stor andel av befolkningen at risikoen for at vi overbelaster helsevesenet er liten, sier smitteverndirektøren til Morgenbladet.

FHI anslo tidligere denne uken at de fleste over 65 år ville være vaksinert innen midten av mai, men det var før nyheten om at Norge får opptil en million færre vaksinedoser fra AstraZeneca og før det ble kjent at norske myndigheter stanser vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen inntil videre inntil man har undersøkt danske rapporter om mulige dødelige bivirkninger.

Dansk 50-årsgrense

Ifølge Bukholm er det flere eksempler på at friske folk under 65 år har havnet på sykehus.

– Vi ser en rekke personer i aldersgruppen 45 til 65 år, hvor helsetjenesten ikke har funnet at de har noen spesiell disposisjon for alvorlig sykdom, men hvor en del av dem likevel vil kunne få et forløp der de havner på sykehus og trenger intensiv behandling, sier Bukholm.

Usikkert når det er 45-åringenes tur

FHI har ingen klare estimater for når ellers friske nordmenn i alderen 45 til 64 år vil være ferdig vaksinert. I oversikten over vaksinering på FHIs nettsider indikeres det at det vil skje en eller annen gang etter juli. Denne oversikten vil bli oppdatert fredag, varsler FHI.

Det er om lag 1,1 millioner innbyggere her i landet i aldersgruppen 45 til og med 64 år.

(©NTB)