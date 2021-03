Storbritannias utenriksminister: – Vi er sikre på at det er trygt å ta AstraZeneca-vaksinen

innenriks

Raab besøkte torsdag Oslo, samme dag som nyheten om at Danmark, og seinere Norge, stanser bruken av den britiskutviklede vaksinen foreløpig. Det europeiske legemiddelverket skal granske om den kan føre til blodpropp.

– Jeg er klar over situasjonen, vi har gjort alle undersøkelser som kreves i Storbritannia og vi er veldig sikre på at det er trygt å ta vaksinen, men vi vet at vi må følge prosessene i hvert land når det gjelder sikkerhet, og vi har så klart respekt for den norske tilnærmingen, sier Raab til NTB.

