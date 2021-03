Koronaen rammer fortsatt utenlandsfødte hardest

innenriks

En ny rapport fra FHI viser at det fremdeles også er store forskjeller mellom de ulike gruppene, både når det gjelder smitte og innleggelser. De som er aller hardest rammet, er født i Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan.

Blant dem som er født i et annet land, var over dobbelt så mange smittet som i den norskfødte delen av befolkningen (2.312 utenlandske mot 906 norske per 100.000). Omtrent like stor andel var da testet.

FHI konkluderer med at de vet for lite om de smittede til å kunne si noe om årsaken til de store forskjellene. For eksempel vet de ikke noe om inntekt, utdannelse, botid og trangboddhet.

