Over 11.000 lærere har søkt videreutdanning

Fremdeles mangler 21.000 lærere i grunnskolen tilstrekkelig kompetanse i fagene norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen. Innen 2025 må alle lærere som underviser i disse fagene ha nok fordypning i disse fagene og de siste årene er 40.000 lærere tilbudt videreutdanning.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i år. I alt hadde 1.877 lærere søkt om videreutdanning i matematikk, 1.656 i engelsk og 1.509 i norsk da søknadsfristen gikk ut 1. mars.

Nå ber kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) skoleeierne om å godkjenne søknadene slik at de går videre til opptak. Hun ber også kommunene prioritere dem som ikke oppfyller kravene som må være oppfylt fra 2025.

– Mange lærere har stått på for elevene, og gjort en formidabel jobb under koronakrisen. Derfor gleder det meg ekstra mye at mange også ser framover og søker om videreutdanning, sier Guri Melby i en pressemelding.

Også innen andre fag i skolen er det mangel på lærere med fordypning, særlig innenfor fagene mat og helse og kroppsøving.

Lærere kan ta videreutdanning i alle fag. I alt 1.370 lærere hadde søkt om etterutdanning innen digital kompetanse og programmering. Nesten like mange over 1.000 har søkt om å få studere spesialpedagogikk.

