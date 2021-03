Barneombudet ber kommunene se koronatrøtte barns behov

innenriks

– Vi vet nok nå til å si at koronatiltakene har fått svært negativ effekt for barn. Det er ikke enkelt å kvantifisere de negative konsekvensene nå, men vi må være ganske bevisste på at de kostnadene kommer, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB.

Barneombudet roser statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen for å ta hensyn til barn og unge, selv om det kan ha negative følger for andre grupper i samfunnet.

– Nå er det opp til kommunene å føre denne holdningen videre i ukene som kommer sier Bejer Engh.

Må vurdere nytten

Hun sier det kan være lett for kommunene å være strenge og vise handlekraft, men sier kommunen må vurdere nytten av tiltakene de setter inn opp mot konsekvensene det har for barna.

– De negative konsekvensene blir tyngre og tyngre etter hvert som tiden går, sier hun.

Barneombudet har satt opp fem punkter som anses som særlig viktige når en ny fase med røde nivåer og mulige nedstengninger kan komme. Det første går på at kommunen har en klar oppfatning av at innføringen av rødt nivå ikke er det samme som full hjemmeskole, det neste at barna får tilgang til flere ressurspersoner nå som lærerne har mer enn nok med å få gjennomført undervisningen.

– Så er vi opptatt av de elevene som trenger et fulltidstilbud på skolen, faktisk skal få det, sier Inga Bejer Engh og legger til at det samme gjelder tjenester som barn og unge har krav på.

Livet kan ikke settes på hold

At fritidstilbud for barn og unge holdes oppe så langt det er mulig, mener barneombudet er viktig.

Samtidig påpeker hun at det kan være bedre at unge samles på arenaer hvor det faktisk er smittevernregler, enn at de møtes uorganisert og hvor det slett ikke er noen regler som gjelder.

– Det er på høy tid å snakke om noen kompenserende tiltak for barn og unge snart, sier Inga Bejer Engh.

– Læringstoget for elevene går like fort som før koronaen – de skal lære like mye. Derfor rammer et redusert skoletilbud mange barn og unge hardt, sier hun.

