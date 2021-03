Barnehager og grunnskoler i Oslo går til rødt nivå

innenriks

De nye tiltakene vil gjelde fram til påske.

Rødt nivå innebærer ikke stengte skoler, men større grad av hjemmeundervisning. Sårbare barn og barn av samfunnskritisk personell vil få et daglig skoletilbud.

Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges, og fritidsklubber med innendørs lokaler vil bli stengt. Johansen sier byrådet gjerne vil skjerme barn og unge, men at det dessverre ikke er mulig på grunn av det muterte viruset.

– Vi ser at smitten nå øker kraftig blant de yngste. De muterte variantene smitter mer blant barn og unge, og vi har aldri sett så mye smitte blant de yngre som vi gjør nå. Smitten øker i hele byen og i alle aldersgrupper, men i særlig stor grad blant dem mellom 10 og 19 år, sier byrådslederen.

Må unngå gjentatt karantene

Fredag var 12.000 elever på hjemmeskole som følge av smitteutbrudd og karantene.

– Når vi innfører rødt nivå i alle skoler og barnehager er det også for å skjerme barn og familier fra smitte og gjentatte karantener, sier Johansen.

Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil ti personer, så lenge man kan holde én meters avstand. Byrådslederen anmoder voksne i Oslo om å unngå å bruke utendørsanlegg slik at de er tilgjengelige for barn og unge.

– Vi ønsker at barn og unge skal få drive med fritidsaktiviteter, med store begrensninger, utendørs. Det er derfor viktig at den øvrige befolkningen respekterer reglene som gjelder for disse anleggene så vi slipper å stenge dem, sier han.

Såkalte koronaverter skal være på plass rundt om i bydelene for å sikre at reglene overholdes.

Møt færrest mulig

Johansen advarer samtidig mot at tiltakstrøtte innbyggere begynner å ta lettere på tiltakene.

– Nå må hver og en av oss ta vårt personlig ansvar for å snu denne farlige utviklingen, sier han.

Fram til etter påske ber han om at folk møter færrest mulig og unngår å ha besøk hjemme, og at de færrest mulig nærkontakter og holder størst mulig avstand til dem man møter. Sosiale samlinger innendørs bør unngås helt.

I tillegg til innstramming for barn og unge videreføres alle de andre smitteverntiltak som allerede er innført. Serveringssteder må holdes stengt, med unntak av takeaway. Kun matbutikker, apotek og noen andre butikker kan holde åpent. Det er fortsatt forbud mot arrangementer og skjenking av alkohol. Treningsstudio, teater og kino holdes stengt.