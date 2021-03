Kunnskapsminister Guri Melby er ute av karantene

innenriks

Like før klokka 22 mandag skriver Melby selv på Instagram at koronatesten var negativ. Hun bekrefter til NTB at hun nå er ute av karantene etter et smitteutbrudd i barnehagen der barna går fredag.

– Heldigvis negativ koronatest, skriver Melby.

– Det stemmer at karantenen er over, skriver statsråden til NTB.

Hele familien måtte i karantene etter at utbruddet ble kjent. I utgangspunktet skulle alle være i karantene hele uka med mindre de fikk en negativ test og det ikke kom flere smittetilfeller blant dem barna hadde vært i kontakt med de siste dagene.

– Jeg tror nok vi som har barn i barnehage og skole, bare må forberede oss på flere perioder i karantene framover, med nye, strengere regler, sa hun i forbindelse med at hun måtte gå i karantene.

