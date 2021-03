Statsministeren varsler tale til nasjonen om koronasituasjonen

innenriks

Talen skal holdes søndag klokka 18, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding.

– Statsminister Erna Solberg taler om koronasituasjonen i forbindelse med at det snart er ett år siden Norge iverksatte de første inngripende tiltakene i koronapandemien, heter det.

Den siste tiden har smitten tatt seg opp igjen i Norge etter at den britiske mutasjonen av koronaviruset har bitt seg fast. Regjeringen har varslet nye nasjonale tiltak neste uke, altså ett år etter at pandemien for alvor begynte å herje.

Også 18. mars i fjor holdt statsministeren en tale om koronasituasjonen.

– Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen står i nå, sa Solberg den gang.

