«Dersom en faglig vurdering tilsier at befolkningen i enkelte områder bør prioriteres, har FHI etter vår vurdering rettslig grunnlag for å fastsette retningslinjer med et slikt innhold», skriver Helsedirektoratet i vurderingen.

Det understrekes at fordelingen bør ta utgangspunkt i faglige vurderinger av den samlede befolkningens og samfunnets behov for smitteverntiltak.