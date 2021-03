FHI utreder vaksinasjon av ungdom ned til 12 år

innenriks

– Det er viktig for å se om vi kan gjøre noe for å forebygge det. Vårt viktigste virkemiddel vil være vaksinering. Med tanke på at nye virusvarianter kan ramme de yngre i større grad, er dette særlig viktig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Første steg er å finne ut hvor stor risikoen de mellom 12 og 18 år har for å bli alvorlig syke av covid-19. Internasjonale data tyder på at senfølger som hukommelsestap, utmattelse og endringer i kognitive funksjoner også kan skje hos unge, påpeker Bukholm.

– Vi må veie eventuelle senvirkninger opp mot risikoen ved å bli vaksinert, sier han og legger til at en avgjørelse ligger noen måneder fram i tid.

Koronavaksinene til Pfizer-Biontech, Moderna og AstraZeneca er godkjent til bruk i Norge for personer over 18 år. Unntaket er Pfizer-vaksinen, som kan brukes på 16-17-åringer med høyrisiko-sykdommer.

