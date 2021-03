innenriks

Vaksinedosene fordeles fortsatt etter aldersgrupper, ikke etter smittetrykk. Det vil Steen endre på når de som er under 75 år, står for tur, skriver Dagsavisen.

– Her mener jeg vi må prioritere dem som bor i levekårsutsatte områder med høyt smittetrykk. Alder er ikke lenger den mest utslagsgivende komponenten for alvorlig sykdom og dødelighet for denne gruppa, og da må vi prioritere etter høyt smittetrykk, sier Robert Steen.

(©NTB)