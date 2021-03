Moss innfører flere koronatiltak

innenriks

– De siste to ukene har totalt 136 personer fått påvist koronasmitte. Av disse har nesten 15 prosent ukjent smittekilde, og for nesten 84 prosent er smittekilden kjente nærkontakter. De resterende kan knyttes til utenlandsreise, opplyste kommuneoverlege Kristian Kroghus på en pressekonferanse tirsdag.

Det siste døgnet har 12 personer i Moss fått påvist covid-19. Smittekilden for ti av de smittede er kjente nærkontakter, mens for to er smittekilden foreløpig ukjent.

– Jeg er bekymret for smittesituasjonen i Moss, sier ordfører Hanne Tollerud.

Fra 3. til og med 16. mars stenger kommunen derfor følgende steder:

*Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng.

*Treningssentre som ikke er bemannet. Treningssentre med bemanning og som driver smittevernfaglig forsvarlig, kan holde åpent, men gruppetrening tillates ikke innendørs.

*Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år i grupper på tre personer eller flere.

*Arrangementer er ikke tillatt, bortsett fra livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.

I tillegg innfører kommunen påbud om hjemmekontor og ber arbeidsgivere sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Også bruk av munnbind i taxi for passasjerer blir påbudt.

