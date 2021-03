Flere av Oslos nærkommuner reagerer på vaksinefordeling

innenriks

– Det er uforståelig at Rælingen og Lillestrøm ikke inkluderes i den nye geografiske fordelingen av vaksiner, sier Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) til NTB.

Han er glad for at Lørenskog og Oslo framover vil få rundt 20 prosent flere vaksinedoser, men ikke for at Lørenskogs nabokommuner er utelatt fra prioriteringslista.

– Situasjonen i de tre sentrale kommunene på Nedre Romerike har vært den samme i hele pandemien. Våre innbyggere er jo vevd sammen både arbeidsmessig og på fritiden. Vi opplever akkurat det samme smittetrykket og burde lagt grunnlag for samme prioritering, slik det tilsynelatende er gjort for Østfold-byene, sier Grøtte.

Også i Bærum reageres det på prioriteringen, skriver Budstikka.

– Bærum har vært nedstengt siden oktober, noe som er veldig likt den situasjonen Oslo er i. Vårt næringsliv har lidd. Vi har nå hele ni av våre innbyggere på Bærum sykehus og en smitteandel på hele 200 per 100.000 innbyggere. At vi nå ikke er prioritert sammen med Oslo, synes jeg er helt uforståelig, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Formannskapet i Bærum skal møtes torsdag for å eventuelt vedta nye og strengere koronatiltak i kommunen.

