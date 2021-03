Baneheia-saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett

innenriks

Det var et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett som kom til beslutningen tirsdag.

– Dersom særlige grunner taler for det, kan saken henvises til ny behandling ved en annen lagmannsrett. Partene har fått anledning til å uttale seg, skriver Høyesterett i beslutningen.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, uttalte til NTB i forrige uke at han mente det mest naturlige og enkleste for partene og vitner ville være om en ny behandling av saken går for Borgarting lagmannsrett.

Saken kunne ikke gått for Agder lagmannsrett som avsa dommen mot Kristiansand som nylig ble gjenåpnet.

I forrige uke bestemte også Riksadvokaten at det ikke skal være Agder statsadvokatembeter, men Oslo statsadvokatembeter som skal gjennomgå saken og komme med en tilråding om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.