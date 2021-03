Saken mot terrortiltalt kvinne er i gang

innenriks

Den mye omtalte saken går i den største salen i Oslo tinghus, rettssalen som hos enkelte fikk tilnavnet terrorsalen fordi det var her Anders Behring Breivik fikk sin dom, under strenge smittevernregler.

Bare et fåtall tilhørere får være til stede i salen, i tillegg til rettens aktører. De må sitte på sin faste tildelte plasser, hvor det er satt av god avstand til personen ved siden av.

Oslo tingrett skal behandles saken mot den 30 år gamle kvinnen som er tiltalt for nesten seks års deltakelse i ekstremistgruppa IS gjennom fire uker. Nesten hele den første uka er satt av til hennes forklaring. Hun får etter planen ordet ved lunsjtider mandag.

Hun nekter straffskyld, men bestrider ikke det vesentligste av faktum som tiltalen bygger på. Det knytter seg spenning til hva hun selv har å fortelle om livet i IS-kontrollerte områder i Syria. Og hvordan hun angivelig ble holdt mot sin vilje i boligene hun delte med sine tre, suksessive ektemenn.

– Hun gruer seg til rettssaken, og har på ingen måte noe formidlingsbehov. Men hun innser at tiltalen mot henne er alvorlig og er innforstått med at det er nødvendig for retten og aktørene å stille henne spørsmål, sier kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

