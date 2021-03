Handelsstanden i Oslo angrer på nedstengingsutspill

innenriks

– Da beskjeden kom om at alle butikker og serveringssteder må stenge ned i to uker, opplevdes dette dramatisk, og jeg ble jeg rett og slett så frustrert at ordbruken ble for kraftig, skriver administrerende direktør Bjørn Næss i OHF i en beklagende epost til NTB.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opplyste søndag om de nye tiltakene, som blant annet betyr nedstengingen for deler av handelsbransjen fra tirsdag og fjorten dager framover.

Årsaken er høye smittetall, der en stor andel er den mer smittsomme muterte koronavarianten fra Storbritannia.

«Dramatisk»

Det er bare varehandelen som stenges, opplyste Oslo kommune til NTB søndag.

Det betyr at serviceyrker som driver etter allerede strenge, nasjonale smitteverntiltak, som blant annet frisører og andre virksomheter med én-til-én-kontakt, ikke rammes.

Oslo Handelsstands Forening understreker at deres argument hele tiden har vært at handel og servering bør holde åpent og med godt smittevern «slik butikkene og restaurantene har vist at de klarer».

– Innstramningene for handel og servering i Oslo er dramatiske. Vi er nå fortvilet over den urettferdige konkurransevridningen dette fører til, og ikke minst økningen i mobilitet dette gir, sier Næss.

Milliardtap

– Vi må gi Osloborgerne mulighet til å handle i egen kommune og mener dette bør løses ved at handel og servering i Oslo får holde åpent, fortsetter han.

Ifølge Virke har nedstengningen av kjøpesentre og butikker i Oslo-regionen hittil i år kostet handelsbransjen milliardbeløp.

– For hele Østlandet er omsetning på mellom to og tre milliarder kroner tapt eller flyttet på, sier direktør for handel Harald J. Andersen i Virke til Dagens Næringsliv.

(©NTB)