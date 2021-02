Brudd mellom Nent og Telia – 470.000 kunder mister kanaler og strømmetjenester

innenriks

– Vi har dessverre ikke klart å bli enige om en ny avtale innen tidsfristen for utløp av tidligere avtale, og det beklager vi veldig overfor alle våre kunder, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en pressemelding.

Telia er innstilt på å finne en løsning og håper at motparten Nent også er det, understreker Kaalen. Han sier kjernen i konflikten er kundens valgmulighet og at de ikke skal måtte betale for innhold som de ikke vil se.

Tilgangen til kanalene TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer, History, V Sport+, V Sport, V Premium, V Film Family og V Sport Golf kuttes. Og i tillegg påvirkes strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter.

