Pågrepet mann bekrefter at han kjørte på strekningen der en mann døde lørdag

– Han har ikke registrert at hans kjøretøy har vært involvert i en ulykke. Hadde han oppdaget noe sånt, ville han selvfølgelig stoppet umiddelbart og gjort det han kunne for å hjelpe. Han hadde ingen grunn til å stikke av, sier hans forsvarer Jørgen Riple til Bergensavisen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.32 natt til lørdag etter at forbipasserende fant en livløs mann liggende i veien.

– Vi rykket ut og fant en mann liggende i eller ved veibanen. Han var påkjørt, men ingen bil var å se, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB. Mannen døde av skadene.

Vogntogsjåføren ble pågrepet i 5-tiden lørdag morgen. Mannen er siktet for uaktsom kjøring og brudd på hjelpeplikten ved å ha forlatt åstedet. Det er ikke mistanke om at sjåføren var ruset.

Riple forteller at klienten har fulgt kjøre- og hviletider, at vogntoget var i topp stand, og at papirene var i orden.

Mannen ble løslatt etter at avhørene var avsluttet i 16-tiden.

Lensmann Kjell Idar Vangberg ønsker ikke å kommentere sjåførens forklaring til BA, men opplyser at de fortsetter med vitneavhør.

